Холод в Подмосковье срывает посевную кампанию / Под угрозой оказался и урожай клубники

Публикации за 12.05.17

Аномально холодная погода в Подмосковье вынудила аграриев на неделю приостановить посевную кампанию. Об этом сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. По его словам, в северных районах посевная так и не началась.

«При идеальных условиях мы должны закончить посевную до 25 мая, но в течение недели и даже больше попросту отсутствовала возможность выйти на полевые работы. Уже на следующей неделе, если дождей и снега не будет, работы продолжатся», – сказал министр, слова которого цитирует РИАМО.

Вместе с тем Разин сообщил, что в северных района Подмосковья из-за высокой влажности почвы аграрии таки и не приступили к посевной. «На севере ситуация тяжелая, мы не можем выйти в поле из-за погоды – высокая увлажненность почвы», – сказал он.

В то же время в южной части Московской области яровой сев выполнен на 37%. В лидерах Зарайск, Луховицы, Коломна – там этот показатель составляет 50%, в Серебряных Прудах – 70%.

Как сообщил директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, заморозки, пришедшие в регион, могут погубить рассаду клубники и привести к снижению урожая. «Любые заморозки – это плохо. Они могут повлиять на рассаду, на соцветия, а это, в свою очередь, скажется на урожае. Но пока трудно говорить что-то», – сказал он в комментарии РИАМО.

Ранее ожидалось, что жители московского региона смогут попробовать первую в этом году выращенную в Подмосковье клубнику в 10-х числах июня. Теперь эти сроки, похоже, отодвигаются на более позднее время.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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