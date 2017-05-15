Подмосковные власти заказали пиар-услуги почти на 2 млрд рублей у собственных структур

Публикации за 15.05.17

Представители партии «Яблоко» установили, что подмосковное правительство за последние два года заключило контракты на освещение своей деятельности пиар-компаниями, связанными с ними же, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу столичного отделения партии Сергея Митрохина.

По словам Митрохина, в пяти закупках на общую сумму 1,8 млрд рублей принимали участие только две компании ООО «Межрегиональные медиа» и ООО «Телеканал 360 Подмосковье», потому как заявки остальных претендентов были отклонены. Основным учредителем обеих компаний является АО «Медиа Подмосковье», которое, по данным СПАРК, принадлежит подмосковному правительству.

Издание отмечает, что снижение изначальной цены по данным контрактам составило не более 0,29%. Также сообщается, что участники «торгов» «намеренно чередовали в своих заявках конкурентоспособные предложения и согласовывали свои действия, подавая предложения таким образом, чтобы поддержать цену». Митрохин утверждает, что компании даже использовали один и тот же телефонный номер.

Партия «Яблоко» уже подала жалобу в ФАС, отметив признаки недобросовестной конкуренции в закупках. В партии просят о проведении внеплановой проверки и возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства.

Москва, Алексей Васильев

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