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Публикации за 15.05.17

В Подмосковье компания «Шмелевы руды» оштрафована за незаконную добычу песка

В Подмосковье компания «Шмелевы руды» оштрафована за незаконную добычу песка

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало компанию «Шмелевы руды», которая добыла около 200 тысяч тонн песка без согласования с ведомством. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии.

По данным ведомства, во время проверки было установлено, что в минувшем году ООО «Шмелевы руды» вело работу без согласования технического проекта рекультивации и разработки, что является грубейшим нарушением условий лицензии на добычу недр.

Как сказал глава подмосковного министерства экологии Александр Коган, общий объем добытого с нарушением закона песка составил более 186 тысяч тонн. В связи с выявленными нарушениями компания оштрафована на 300 тысяч рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.05.17

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