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Публикации за 16.05.17

Клещи атакуют жителей Подмосковья: зафиксировано почти 900 укусов

Клещи атакуют жителей Подмосковья: зафиксировано почти 900 укусов

С начала этого сезона в Подмосковье зафиксировано почти девять сотен случаев укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по состоянию на 11 мая на территории 53 муниципальных образований региона медики зарегистрировали 871 случай присасывания клещей, из которых 266 случаев – с детьми.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что самое большое количество случаев укусов клещей зарегистрировано в Ногинском (65), Раменском (56), Орехово-Зуевском (55), Ленинском (32), Серпуховском (31), Воскресенском (30), Павлово-Посадском (30), Дмитровском (28) и Коломенском (27) районах, а также в Балашихе (58), Домодедове (29), Жуковском (27), Мытищах (26) и Орехове-Зуеве (39). При этом, ни одного случая заражения клещевым энцефалитом зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркивают, что за точно такой же период минувшего года на территории региона было зарегистрировано значительно большее количество случаев присасывания клещей – 1 502, в том числе к детям – 445.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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