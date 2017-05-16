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Публикации за 16.05.17

Самый дорогой подмосковный дом оценен в 4 млрд рублей

Самый дорогой подмосковный дом оценен в 4 млрд рублей

Самый дорогой дом на территории Московской области располагается на территории Барвихи и оценивается в 4 миллиарда рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Рекордсмен по цене имеет 3 тысячи квадратных метров квадратных площади и располагается на земельном участке площадью в 58 соток. Вокруг этого места раскинулся заповедный сосновый лес с озерами, отмечается в сообщении.

Стоимость этого объекта оказалась почти в три сотни раз выше средней стоимости жилых домов в регионе, которая на данный момент составляет 13 285 000 рублей, а средний ценник жилого дома по России (5 160 000 рублей) подмосковный рекордсмен превысил почти в 760 раз.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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