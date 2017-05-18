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Публикации за 18.05.17

Подмосковье рискует остаться без света и горячей воды: коммунальщики в долгах

Подмосковье рискует остаться без света и горячей воды: коммунальщики в долгах

В Подмосковье сложилась критическая ситуация с долгами коммунальных предприятий по оплате электроэнергии. Суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ Московской области перед ПАО «Мосэнергосбыт» в первом квартале увеличилась на 405,9 млн рублей и на 1 апреля достигла 3,760 млрд рублей.

Как говорится в сообщении энергетической компании, в рейтинге должников по-прежнему лидирует Сергиево-Посадский район – 270,7 млн рублей. На втором месте Одинцовский район с задолженностью 262,4 млн рублей. На третьей строчке Солнечногорский район, нарастивший долг до 226,8 млн рублей.

В первую десятку рейтинга также вошли: Дмитровский район (223,3 млн рублей), Орехово-Зуевский район (205,6 млн рублей), г.о. Подольск (180,6 млн рублей), Пушкинский район (179,8 млн рублей), Наро-Фоминский район (119,4 млн рублей), Серпуховский район (116,7 млн рублей), Воскресенский район (113,1 млн рублей).

«Ситуация с долгами за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ в регионе более чем критическая. И в этих условиях, учитывая, что отопительный сезон уже закончился, «Мосэнергосбыт» приступает к формированию графиков введения режима ограничения электроснабжения котельных, тепловых пунктов, ВЗУ и других объектов, отключать от электроснабжения которые зимой было нельзя», – прокомментировал ситуацию директор по работе с клиентами в Московской области ПАО «Мосэнергосбыт» Алексей Володяев.

Он также добавил, что из-за недобросовестных предприятий ЖКХ могут быть затронуты интересы граждан, которые исправно оплачивают коммунальные ресурсы, но при том могут остаться без горячей воды. «Но это (отключение) единственный вариант остановить дальнейший рост задолженности», – подчеркнул Володяев.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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