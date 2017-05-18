Два подольских предприятия оштрафованы за отравление людей газом

Публикации за 18.05.17

В подмосковном Подольске оштрафованы в общей сложности на 400 тысяч рублей УК МУП «ЖПЭТ-2» и ООО «ППС Тех», которые ответственны за эксплуатацию газового оборудования в жилом доме, где минувшей зимой от отравления угарным газом погибли люди. Об этом сообщил помощник прокурора Подольска Вячеслав Крамской.

Речь идет о происшествии 10 января в доме №54 на улице Кирова, где от отравления угарным газом погибли трое граждан, еще шестеро пострадавших были доставлены в медучреждение. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Накануне мировой суд признал обе компании виновными в совершении административного правонарушения и назначил им штрафы в размере 200 тысяч рублей каждой. Виновные должностные лица будут также привлечены к дисциплинарной ответственности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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