NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.05.17

В Клинском районе обнаружено 24 тонны некачественной мясной продукции

В Клинском районе обнаружено 24 тонны некачественной мясной продукции

Сотрудники подмосковного управления Россельхознадзора совместно с региональным управлением ЭБИПК при ГУ МВД по Московской области выявили 24 тонны некачественной мясной продукции на предприятии ООО «Нюанс» в Клинском районе.

Как говорится в сообщении ведомства, было установлено, что продукция животного происхождения, реализуется с нарушениями российского ветеринарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза.

В частности, продукция свиноводства весом почти в 2 тонны не имеет идентификации в виде даты выработки, срока годности и условий хранения. Кроме того, более 22 тонн продукции птицепереработки имеет истекший срок годности и хранится с нарушением условий.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

Погода в Москве продолжает удивлять: от дневной жары до нуля ночью. / Рубль резко обвалится до конца года. Девальвация нацвалюты на 14% заложена в бюджет. / Евро подорожал почти на рубль, доллар – на 73 копейки.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter