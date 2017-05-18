В Клинском районе обнаружено 24 тонны некачественной мясной продукции

Публикации за 18.05.17

Сотрудники подмосковного управления Россельхознадзора совместно с региональным управлением ЭБИПК при ГУ МВД по Московской области выявили 24 тонны некачественной мясной продукции на предприятии ООО «Нюанс» в Клинском районе.

Как говорится в сообщении ведомства, было установлено, что продукция животного происхождения, реализуется с нарушениями российского ветеринарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза.

В частности, продукция свиноводства весом почти в 2 тонны не имеет идентификации в виде даты выработки, срока годности и условий хранения. Кроме того, более 22 тонн продукции птицепереработки имеет истекший срок годности и хранится с нарушением условий.

Москва, Алексей Васильев

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