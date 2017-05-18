«Пробки» в московском метро неизбежны: началось проектирование станции «Мытищи»

Публикации за 18.05.17

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале разработки в столице проекта строительства станции метро в Мытищах.

«Я обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным подобную возможность (открытия метро в Мытищах) и знаю, что Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах», – сказал Воробьев во время рабочей поездки в Подольск, передает РИАМО.

Глава региона также считает, что легкорельсовый транспорт (ЛРТ) в Подмосковье необходимо интегрировать с Московским метрополитеном.

«Прежде всего, нам нужна интеграция с московским метро. Потому что человеку должно быть удобно пересесть из одного транспорта в другой. Это открытое метро, нам не нужно забуриваться под землю. Потому что под землей это стоит в пять раз дороже, чем над землей. Чтобы был устойчивый поток, нам нужна интеграция с московским метро», – отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что подвижной состав должен производиться на подмосковном заводе.

Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта в Московской области будет идти в несколько этапов, первым этапом станет сообщение между Подольском и аэропортом «Домодедово» (36 километров).

В ходе второго этапа строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 километра, которая свяжет аэропорт «Домодедово» и Раменское. Третьим этапом пути будут соединены с аэропортом «Жуковский».

Москва, Анастасия Смирнова

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