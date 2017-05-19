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Публикации за 19.05.17

МИД РФ об ударе США по сирийской армии: «Это нарушение суверенитета»

МИД РФ об ударе США по сирийской армии: «Это нарушение суверенитета»

В Министерстве иностранных дел России подвергли критике удар американской коалиции по сирийским вооруженным силам. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Геннадий Гатилов назвал подобные действия совершенно неприемлемыми.

Он подчеркнул, что «это не операция против ИГ и «Джебхат Ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические организации), а нарушение суверенитета страны, передает «РИА Новости».

«Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса, – заявил Гатилов. – Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии. И, конечно, не способствует политическому процессу».

Как сообщалось ранее со ссылкой на мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights, при ударе погибли восемь военнослужащих, сопровождавших конвой. По другим данным, погибших шесть, раненых двое.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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