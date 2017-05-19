В Клинском районе неизвестные нарушили экосистему лебединого озера

Публикации за 19.05.17

Подмосковные экологи пытаются определить размер ущерба, который был причинен экосистеме пруда в поселке Солобода в Клинском районе, где поселились две пары редких лебедей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

По данным ведомства, неизвестные лица загрязнили ручей грунтами, завалив его. Сейчас министерство обратилось в городскую прокуратуру и попросило помочь установить лиц, причастных к этому нарушению, а также собственников участка, где произошел этот инцидент.

«По результатам лабораторного анализа будет определен ущерб, нанесенный водному объекту. Нарушителю придется компенсировать его. Более того, нарушитель получит предписание об устранении последствий противоправных действий», – уточнили в министерстве, добавив, что данная ситуация находится на особом контроле из-за поселившихся на озере редких лебедей.

Москва, Алексей Васильев

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