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Публикации за 21.05.17

В московском метро закрыто движение на центральном участке «оранжевой» ветки

В московском метро закрыто движение на центральном участке «оранжевой» ветки

Сегодня, 21 мая, в течение дня прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская». Как сообщила пресс-служба столичной подземки, это связано с ремонтными работами: планируется заменить устаревшие элементы путевой инфраструктуры.

В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» – «Октябрьская» и «Проспект Мира» – «Медведково». На время ремонтных работ для пассажиров будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Через станцию «Китай-город» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» – по Калининской линии.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» – «Чистые пруды» и «Тургеневская» – «Сретенский бульвар». Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут временно работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии.

Предполагается, что работа закрытых сегодня станций возобновится в понедельник, 22 мая 2017 года, в 5:30.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.17

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