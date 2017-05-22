В Подмосковье пропавший на самокате мальчик нашелся на дороге в 40 км от дома

Публикации за 22.05.17

В подмосковном Ногинском районе сотрудники ДПС во время патрулирования нашли мальчика примерно восьми лет, который в одиночестве на самокате передвигался по обочине федеральной автомобильной дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Мальчик не смог объяснить свое нахождение на участке дороги не смог, поэтому к месту его обнаружения были вызваны психолог и сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, которые впоследствии и сообщили о происшествии родителям школьника.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.05.17

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