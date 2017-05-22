Житель Подмосковья принес коммунальщикам в офис ведро с фекалиями

Публикации за 22.05.17

Житель одного из домов Московской области, в котором прорвало канализацию, решил оригинальным способом отомстить коммунальщикам и подготовил для них неприятный сюрприз, передает «Рен-ТВ».

Решив поквитаться с представителями УК за то, что они не торопятся с заменой труб, мужчина принес в офис компании ведро с фекалиями и расплескал их на полу.

Самое интересное в том, что «мститель» перепутал помещение и в результате от его действий пострадали совершенно невиновные. Как оказалось, он попал в офис совершенно другой организации.

Впрочем, как сообщается, местные жители, которые живут в доме с зловонием, этот поступок одобрили.

Москва, Алексей Васильев

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