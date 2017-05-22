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Публикации за 22.05.17

Глава Дмитровского района подал в отставку

Глава Дмитровского района подал в отставку

Глава Дмитровского района Московской области Валерий Гаврилов заявил о своем уходе с поста, который он занимал 26 лет. «Мне очень непросто говорить об этом, но я принял решение оставить пост главы района. Надо всегда уходить достойно. В течение 26 лет главной целью моей жизни было развитие района, и, поверьте, я сделал для этого всё, что мог», – сообщил он на своей странице в Instagram.

Гаврилов выразил благодарность жителям, руководителям городских и сельских поселений, муниципальных управлений, социальной сферы, депутатам, бизнес-сообществу за помощь в решении многих вопросов.

В администрации Дмитровского района «Интерфаксу» уточнили, что исполнять обязанности главы района будет первый заместитель главы района Елена Трошенкова.

Москва, Светлана Антонова

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