На «фиолетовой» ветке московского метро произошел сбой

Публикации за 23.05.17

Сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Были увеличены интервалы следования на южном участке из-за подозрения на неисправность состава. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Об инциденте стало известно в 8:50. В 9:22 в метрополитене уточнили, что в движение осуществляется в соответствии с графиком.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.17

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