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Публикации за 24.05.17

На кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

На кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

Сегодня утром на Кольцевой линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, были увеличены интервалы следования составов по техническим причинам.

Инцидент произошел в 9:07 мск.

О восстановлении движения администрация метрополитена сообщила в 9:17.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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