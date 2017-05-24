На кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

Сегодня утром на Кольцевой линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, были увеличены интервалы следования составов по техническим причинам.
Инцидент произошел в 9:07 мск.
О восстановлении движения администрация метрополитена сообщила в 9:17.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 24.05.17
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