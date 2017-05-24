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Публикации за 24.05.17

В Подольске 3-летний ребенок попал под колеса иномарки

В Подольске 3-летний ребенок попал под колеса иномарки

В подмосковном Подольске водитель автомобиля марки Mitsubishi совершил наезд на 3-летнего малыша, неожиданно выскочившего на проезжую часть. Пострадавший ребенок с переломом берцовой кости был госпитализирован, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в МВД.

ЧП произошло накануне на Парковой улице. Сообщается, что в момент происшествия пострадавший находился на улице с матерью.

Водитель иномарки не успел среагировать на внезапно появившегося на дороге малыша и затормозить.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.05.17

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