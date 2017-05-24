В Подмосковье зафиксирован резкий рост заболеваемости гепатитом / … жители региона стали чаще страдать еще и от кишечной инфекции, и педикулеза

Публикации за 24.05.17

В Подмосковье зафиксирован резкий взлет заболеваемости гепатитом – в некоторых районах увеличение составило до 7 и более раз. При этом жители региона стали чаще страдать от кишечных инфекций и педикулеза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за четыре месяца рост показателя заболеваемости острыми вирусными гепатитами в среднем составил на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом зафиксировано значительное увеличение заболеваемости острым вирусным гепатитом А (ВГА) – в 3,3 раза, среди детей до 14 лет число случаев выросло в 2,5 раза.

Вместе с тем существенное превышение среднеобластного показателя по заболеваемости вирусным гепатитом наблюдается в Ивантеевке – в 7 раз среди всего населения и в 14,6 раз среди детей. Более чем в 2 раза показатели превысили среднеобластной уровень в 3-х муниципальных образованиях: Ногинском (в 2,3 раза) и Красногорском (в 2 раза) районах, а также в Мытищах – в 2 раза.

В то же время рост заболеваемости острой кишечной инфекции в Подмосковье составил 7,3% – зарегистрирован 11691 случай против 10894 в 2016 году. При этом больше всего болеют – выше среднеобластных значений – в Рузском (в 2,08 раза), Лотошинском (1,87 раза), Чеховском (1,69 раза), Волоколамском (1,68 раз), Пушкинском (1,51 раза), Шатурском (1,49 раза), Наро-Фоминском (1,4 раза) районах, а также в Звенигороде (в 2,03 раза) и Реутове (1,24 раза).

Санитарные врачи также обращают внимание, что увеличилась пораженность населения педикулезом – на 17,8%. В основном заболеваемость представлена детским населением – 90,0%. Среднеобластной показатель (19,46 на 100 тысяч населения) превышен в 16-ти муниципальных образованиях, в том числе в Сергиево-Посадском (90,23 на 100 тыс), Красногорском (80,96 на 100 тыс.), Каширском (67,96 на 100 тыс.), Луховицком (54,57% на 100 тыс.) и Клинском (52,34 на 100 тыс.) районах, а также в Звенигороде (48,07 на 100 тыс.), Егорьевске (48,02 на 100 тыс.) и других.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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