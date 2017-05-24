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Публикации за 24.05.17

«Бездомный полк»: обманутые дольщики вышли на митинг в Жуковском

«Бездомный полк»: обманутые дольщики вышли на митинг в Жуковском

Дольщики жилищного комплекса «Гагаринский» в подмосковном Жуковском вышли на митинг – въехать в положенные им по закону квартиры люди не могут уже около года. Люди доведены до отчаяния и назвают себя «бездомным полком», передает телеканал «360».

Застройщик объекта – компания «Гарантия Строй», – должна была сдать дом в эксплуатацию еще во втором квартале минувшего года. Выдачу ключей изначально была намечена на октябрь 2016 года, но еще в августе стройка была остановлена.

25-этажное монолитное жилое здание на более чем 1000 квартир на данный момент замерло в ожидании инвестиций. Их поиском на данный момент занимается местная администрация.

Дольщики надеются, что если объект признают проблемным, процесс поиска инвестора удастся ускорить. С таким требованием они и вышли митинговать.

Москва, Алексей Васильев

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