«Бездомный полк»: обманутые дольщики вышли на митинг в Жуковском

Публикации за 24.05.17

Дольщики жилищного комплекса «Гагаринский» в подмосковном Жуковском вышли на митинг – въехать в положенные им по закону квартиры люди не могут уже около года. Люди доведены до отчаяния и назвают себя «бездомным полком», передает телеканал «360».

Застройщик объекта – компания «Гарантия Строй», – должна была сдать дом в эксплуатацию еще во втором квартале минувшего года. Выдачу ключей изначально была намечена на октябрь 2016 года, но еще в августе стройка была остановлена.

25-этажное монолитное жилое здание на более чем 1000 квартир на данный момент замерло в ожидании инвестиций. Их поиском на данный момент занимается местная администрация.

Дольщики надеются, что если объект признают проблемным, процесс поиска инвестора удастся ускорить. С таким требованием они и вышли митинговать.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.05.17

В России появится аналог Skype без доступа в интернет. Его создают для государственных ведомств и промышленности. / Крупный пожар в Подмосковье: загорелся торгово-производственный центр. / Мигрант из Киргизии избил и изнасиловал жительницу Подмосковья. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»