В Подмосковье мебельная фабрика «Деловая инициатива» уличена в загрязнении воздуха

Публикации за 25.05.17

Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к ответственности компанию «Деловая инициатива», которая занимается производством мебели на территории подмосковного Орехова-Зуева. Причина санкций – бесконтрольный выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о загрязнении воздуха мебельным производством поступила в министерство от администрации муниципалитета. По этому факту была организована проверка, в ходе которой инспекторы установили, что на производственной площадке имеется девять неучтенных источников загрязнения воздуха. При этом руководство предприятия не предоставило инспекторам данные об инвентаризации выявленных источников загрязнения, а также информацию о производственном экологическом контроле, в том числе, результаты лабораторных анализов на предмет качества окружающего воздуха.

В результате на ООО «Деловая Инициатива» наложено два административных взыскания на общую сумму в 70 тысяч рублей.

В соответствии с предписанием министерства экологии мебельщики будут вынуждены организовать на предприятии соответствующий экологический контроль.

Москва, Алексей Васильев

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