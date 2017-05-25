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Публикации за 25.05.17

В Подмосковье подросток подал в суд на чиновников, не выдавших ему значок ГТО

В Подмосковье подросток подал в суд на чиновников, не выдавших ему значок ГТО

Значок ГТО (Готов к труду и обороне) стал предметом судебных разбирательств в Подольске. 18-летний местный житель – студент ММФ МГУ Никита Латышев сумел доказать в суде, что местный комитет по физкультуре и спорту обделил его наградой необоснованно. Впрочем, изначально ошибка случилась именно по вине истца, пишет «».

Сообщается, что в своих исковых требованиях парень просил признать решение о его зачислении в «шестую» возрастную группу (18-29 лет) по сдаче нормативов ГТО незаконным, а также включить его в «пятую» возрастную группу (16-17 лет).

Дело в том, что при заполнении анкеты на сайте Всероссийского комплекса ГТО юноша ошибся и случайно изменил дату своего рождения, в результате чего и был зачислен в старшую возрастную группу. Именно по этой причине норматив по бегу на 3000 метров, который он выполнил с результатом, достаточным для получения золотого значка в его возрастной группе, не был засчитан судьями как достаточный. Это касается и всех остальных результатов: бега на 100 метров, стрельбы, метания гранаты, прыжков в длину с места, рывка гири и наклонов вперед.

Добиться справедливости парню удалось только через суд, который принял его сторону и обязал подольский комитет по физкультуре и спорту внести в его электронную анкету изменения по дате рождения и включить его имя в приказ о награждении золотым значком ГТО.

Впрочем, юристы комитета уже подали апелляцию на это решение и всерьез надеются на его отмену. Чиновники предлагают аннулировать результаты и пересдать их снова. Ситуация осложняется тем, что парню уже исполнилось 18 лет и он точно будет зачислен в другую возрастную группу.

Москва, Алексей Васильев

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