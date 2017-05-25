Зачистка в Домодедове: начинается снос самостроев на берегу Рожайки

Публикации за 25.05.17

Администрация городского округа Домодедово приступает к сносу незаконных построек, расположенных на территории водоохранной зоны реки Рожайки, которая протекает в черте населенного пункта. Снос будет осуществляться по предписанию министерства экологии и природопользования Московской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, береговая полоса реки Рожайки должна быть полностью очищена до 1 сентября. Специалисты минэкологии проконтролируют исполнение этого предписания.

В минэкологии отмечают, что экосистема реки Рожайки уникальна тем, что является самой холодной из всех малых рек области. На берегах 55-километровой Рожайки располагается огромное количество исторических памятников, а многочисленные плотины придают реке особенный живописный вид.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.05.17

Медведев: футболистов сборной России нужно заменить роботами. / Роскомнадзор признал, что запрашивал данные в Telegram. / Новейший вертолет Ка-62 совершил полноценный полет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»