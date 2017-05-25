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Публикации за 25.05.17

Зачистка в Домодедове: начинается снос самостроев на берегу Рожайки

Зачистка в Домодедове: начинается снос самостроев на берегу Рожайки

Администрация городского округа Домодедово приступает к сносу незаконных построек, расположенных на территории водоохранной зоны реки Рожайки, которая протекает в черте населенного пункта. Снос будет осуществляться по предписанию министерства экологии и природопользования Московской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, береговая полоса реки Рожайки должна быть полностью очищена до 1 сентября. Специалисты минэкологии проконтролируют исполнение этого предписания.

В минэкологии отмечают, что экосистема реки Рожайки уникальна тем, что является самой холодной из всех малых рек области. На берегах 55-километровой Рожайки располагается огромное количество исторических памятников, а многочисленные плотины придают реке особенный живописный вид.

Москва, Алексей Васильев

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