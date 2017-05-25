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Публикации за 25.05.17

«Раменский водоканал» попался на загрязнении реки

«Раменский водоканал» попался на загрязнении реки

Министерство экологии и природопользования Московской области пытается добиться устранения нарушения в виде сброса неочищенных стоков в реку Отру на территории Раменского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, суд уже оштрафовал местный водоканал за систематические нарушения.

Мировой судья Раменского судебного района принял решение о наложении административного взыскания на ОАО «Раменский водоканал», который эксплуатирует очистные сооружения в деревне Старниково. Коммунальщики были привлечены к ответственности за частичное неисполнение предписания, внесенного министерством экологии по результатам административного расследования. Однако штраф составил всего 32 тысячи рублей.

Проверку инспекторы провели еще в конце прошлого года в связи с многочисленными жалобами местных жителей на неприятный запах, доносящийся со стороны каскада очистных биологических прудов, а также на сброс неочищенных стоков в реку Отру. Как показал лабораторный анализ, в стоках действительно присутствует значительное превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Также было выявлено, что ложа очистных биопрудов заросла иловыми массами настолько, что они перестали выполнять свою функцию.

Как показала повторная проверка, предписания экологов выполнены лишь частично. Биопруды приведены в порядок, однако сточные воды все еще не очищены до нормативов.

Москва, Алексей Васильев

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