Жители Подмосковья недовольны качеством водопроводной воды / Больше всего нареканий в Дмитровском районе

Публикации за 25.05.17

Жители Московской области недовольны качеством водопроводной воды. Как сообщил сегодня заместитель министра ЖКХ региона Владимир Мельник, больше всего претензий в Дмитровском районе.

«Порядка 70% опрошенных из Дмитровского района не удовлетворены качеством воды. Также жалуются на качество водопроводной воды 69% жителей Орехово-Зуева, 67% жителей Лобни, 66% опрошенных из Щелковского района и Лобни», – сказал Мельник, слова которого цитирует РИАМО.

Министр также добавил, что недовольство качеством водопроводной воды также высказали свыше 60% опрошенных в Павловском Посаде и Пушкинском районе.

«Также недовольны качеством 30% опрошенных городских округов Лосино-Петровский, Долгопрудный, Королев. Свыше 50% респондентов из Рошали и Воскресенского», – сказал Мельник.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.17

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