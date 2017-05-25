NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

Жители Подмосковья недовольны качеством водопроводной воды / Больше всего нареканий в Дмитровском районе

Жители Подмосковья недовольны качеством водопроводной воды Больше всего нареканий в Дмитровском районе

Жители Московской области недовольны качеством водопроводной воды. Как сообщил сегодня заместитель министра ЖКХ региона Владимир Мельник, больше всего претензий в Дмитровском районе.

«Порядка 70% опрошенных из Дмитровского района не удовлетворены качеством воды. Также жалуются на качество водопроводной воды 69% жителей Орехово-Зуева, 67% жителей Лобни, 66% опрошенных из Щелковского района и Лобни», – сказал Мельник, слова которого цитирует РИАМО.

Министр также добавил, что недовольство качеством водопроводной воды также высказали свыше 60% опрошенных в Павловском Посаде и Пушкинском районе.

«Также недовольны качеством 30% опрошенных городских округов Лосино-Петровский, Долгопрудный, Королев. Свыше 50% респондентов из Рошали и Воскресенского», – сказал Мельник.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.17

Житель Подмосковья едва не зарезал пасынка. / «Раменский водоканал» попался на загрязнении реки. / Розовое лето: Россию ждут два месяца засух и ливней.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter