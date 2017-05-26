Милонов ополчился на подмосковный криоцентр

Публикации за 26.05.17

Единственный на территории Европы криоцентр, в котором животных и людей замораживают в жидком азоте на длительное время, а затем воскрешают, потребовал закрыть депутат Госдумы Виталий Милонов, передает телеканал «360».

Как сообщается, тела людей и животных, страдающих заболеваниями, способов излечения которых пока не придумали, в криоцентре предлагают заморозить на период в 20, 30 или 50 лет. Для этого из тела сливается кровь, а сосуды наполняются специальной жидкостью, после этого тело замораживают в жидком азоте и подвешивают вниз головой, так оно якобы сохранится до тех пор, пока ученые не разработают лекарство. Каким образом окаменелые мумии можно будет потом вернуть к жизни – ответа на этот вопрос сотрудники криоцентра дать не могут.

Большинство считают, что центр просто пытается нажиться на горе родственников, чаще всего из числа состоятельных граждан. По словам депутата Милонова здесь нужны не разговоры, а более радикальные методы: центр необходимо закрыть, а его администрацию отдать под суд, поскольку речь идет о нарушении закона о погребении и похоронном деле.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.05.17

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