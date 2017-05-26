В подмосковной Истре забетонировали болото

Публикации за 26.05.17

Завод по производству бетона и железобетонных изделий ООО «МОСК» в селе Онуфриево подмосковного городского округа Истра практически полностью забетонировал расположенное неподалеку болото. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госадмтехнадзора.

Инспекторы надзорного ведомства выявили на прилегающей к предприятию территории незаконный навал крупногабаритного бытового и строительного мусора. Более того, было установлено, что в этом же месте сотрудники завода моют бетономешалки, сливая остатки бетона в болото, которое в итоге оказалось почти полностью забетонированным.

В связи с выявленными нарушениями, предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство внесло предписание об устранении выявленных нарушений не позднее 8 июня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.05.17

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