NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.05.17

В подмосковной Истре забетонировали болото

В подмосковной Истре забетонировали болото

Завод по производству бетона и железобетонных изделий ООО «МОСК» в селе Онуфриево подмосковного городского округа Истра практически полностью забетонировал расположенное неподалеку болото. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госадмтехнадзора.

Инспекторы надзорного ведомства выявили на прилегающей к предприятию территории незаконный навал крупногабаритного бытового и строительного мусора. Более того, было установлено, что в этом же месте сотрудники завода моют бетономешалки, сливая остатки бетона в болото, которое в итоге оказалось почти полностью забетонированным.

В связи с выявленными нарушениями, предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство внесло предписание об устранении выявленных нарушений не позднее 8 июня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.05.17

В Подмосковье мужчина научил дикого волка охранять свой двор. / Москалькова раскритиковала спешку с собянинской реновацией. / Денег нет? Кабмин не принял решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Срок поручения Медведева истек еще 24 мая.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter