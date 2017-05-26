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Публикации за 26.05.17

Ядовитые гадюки замучили подмосковных дачников

Ядовитые гадюки замучили подмосковных дачников

В Московской области увеличилась популяция ядовитых гадюк, что вызывает тревогу жителей региона и столичных дачников. При этом змеи внесены в Красную книгу Подмосковья, то есть их отлов запрещен, пишут .

Издание отмечает, что ядовитые рептилии превратились в настоящий ужас для дачников. Нападению подвергаются не только люди, но и домашние животные, которых граждане берут с собой на отдых.

Практически каждый владелец дачи хотя бы несколько раз за сезон встречают у себя на участке гадюк. В это году от граждан поступили уже десятки жалоб на змеиное нашествие. Люди даже начали выкашивать траву, чтобы пресмыкающимся было негде укрыться, но змей это не отпугнуло.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области на запрос издания ответили, что актуальными данными о численности гадюки обыкновенной в регионе ведомство не располагает, поэтому здесь продолжают ссылаться на данные действующего издания региональной Красной книги, которое вышло почти 10 лет тому назад.

«Ситуация с этим видом змей в регионе в целом не изменилась, поэтому оснований для исключения гадюки обыкновенной из Красной книги Подмосковья, как считают эксперты, нет», – сказал один из сотрудников пресс-службы ведомства.

Москва, Алексей Васильев

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