В Подмосковье продают хлеб с начинкой из солидола

Публикации за 30.05.17

В подмосковном Чеховском районе пенсионерка купила в магазине довольно необычный хлеб. Как оказалось, в изделии присутствовала сторонняя начинка в виде машинного масла, передает телеканал «360».

Хлеб на станцию в поселок, где проживает женщина, каждое утро привозят из Серпухова. Как рассказывают местные жители, за десяток лет качество этой продукции не вызывало у них никаких нареканий.

Узнав о произошедшем, главный технолог серпуховского хлебного завода принесла свои извинения и пообещала провести максимально тщательную проверку всех этапов производства, а также инициировать внутреннее расследование.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.05.17

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