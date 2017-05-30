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Публикации за 30.05.17

Ураган в Подмосковье повалил более 4 тысяч деревьев

Ураган в Подмосковье повалил более 4 тысяч деревьев

Более четырех тысяч деревьев оказались повалены в Московской области в результате обрушившегося накануне урагана. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по столичному региону.

По данным ведомства, сейчас во многих муниципалитетах области проводятся работы по ликвидации последствий стихии. Аварийные бригады расчистили от поваленных деревьев и обломанных веток основные дороги регионального и федерального значения. Кроме того, продолжаются работы по расчистке придомовых территорий.

Как сообщал «Новый День», число жертв урагана, обрушившегося на московский регион накануне днем, возросло до 16 человек, еще более 180 получили ранения разной степени тяжести.

По данным Следственного комитета, в Москве жертвами стихии стали 11 человек. Еще пятеро, в том числе ребенок, погибли в Подмосковье. Почти 150 человек были госпитализированы, 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.05.17

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