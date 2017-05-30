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Публикации за 30.05.17

Ураган повредил кровли более 300 домов в Подмосковье

Ураган повредил кровли более 300 домов в Подмосковье

Ураганный ветер, обрушившийся накануне на Московскую область, сорвал от 300 до 400 кровель различных зданий. Повреждения крыш зафиксированы в Солнечногорском, Можайском, Наро-Фоминском, Одинцовском и других районах. Об этом сообщил глава регионального министерства Евгений Хромушин.

По его слова, в эпицентре урагана оказались десять районов. «В Одинцово, Солнечногорском районе, сорваны крыши. Ущерб достаточно большой, будем устранять. Только на территории Одинцовского района в частных секторах сорвано около полусотни кровель, порядка 10 домов пострадали в Можайском районе, немало пострадавших в Наро-Фоминском районе. В общей сложности от трех до четырех сотен крыш сорвано», – отметил Хромушин.

Напомним, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ураган, который сопровождался грозами, ливнями, градом, а порывы ветра достигали скорости в 30 метров в секунду. В результате ненастья в Московской области погибли пять человек, а в российской столице 11. Региональные власти уже сообщили, что семьям жертв урагана будет выделено по 1 млн. рублей.

Москва, Алексей Васильев

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