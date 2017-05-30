Ураган унес гаражи из Балашихи в Москву

Публикации за 30.05.17

Обрушившаяся накануне на столичный регион буря унесла из подмосковной Балашихи в Москву гаражи-ракушки, передает «Лайф».

Сильнейший ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, во второй половине дня опрокинул целый ряд небольших металлических гаражных конструкций.

«Ракушки» смогли выдержать лишь несколько сильных порывов ветра, но после этого буквально за секунду взлетели на воздух, обнажив припаркованные в них автомобили.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.05.17

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