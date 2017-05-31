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Публикации за 31.05.17

МЧС предупреждает: в московском регионе снова ожидается ураган

МЧС предупреждает: в московском регионе снова ожидается ураган

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра местами до 24 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, предупреждение действует сегодня до 7:00 завтрашнего дня.

В ведомстве напоминают, что при грозе возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев. Все это может привести к затору на дорогах, порче автомобилей.

МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – рекомендует МЧС.

Москва, Ольга Ветрова

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