МЧС предупреждает: в московском регионе снова ожидается ураган

Публикации за 31.05.17

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра местами до 24 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, предупреждение действует сегодня до 7:00 завтрашнего дня.

В ведомстве напоминают, что при грозе возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев. Все это может привести к затору на дорогах, порче автомобилей.

МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – рекомендует МЧС.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.17

Жительница Подольска напала на полицейского. / В Москве у пациентки остановилось сердце во время пластической операции. / Экс-глава Удмуртии признался во взяточничестве и начал сотрудничать со следствием. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»