NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.05.17

В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный карьер по добыче песка

В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный карьер по добыче песка

Сотрудники Минэкологии пресекли незаконную добычу песка на одном из участков земель сельскохозяйственного назначения в Солнечногорского района Подмосковья. Полиция уже проводит доследственную проверку по этому факту. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Добыча велась в промышленных масштабах около деревни Снопово. Площадь карьера составила порядка 4 гектаров, а общий объем извлеченного из земель песчаного грунта превысил 50 тысяч кубометров.

Во время проверки было выявлено, арестовано и направлено на специальную стоянку пять экскаваторов, а рабочие, занятые на незаконной добыче, были доставлены в отдел полиции для дачи показаний.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.05.17

Цены на нефть опять обвалились ниже $50 за баррель. / Кремль пригрозил Вашингтону ответными санкциями. / В России объявлены персонами нон грата пять молдавских дипломатов.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter