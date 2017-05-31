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Публикации за 31.05.17

Цены на нефть опять обвалились ниже $50 за баррель

Цены на нефть опять обвалились ниже $50 за баррель

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть рухнули более чем на 4% на фоне опасений биржевых спекулянтов относительно сохранения переизбытка «черного золота» на рынке. Серевроморское сырье марки Brent подешевело до $49,82 за баррель, котировки американской нефти марки WTI упали до $47,46 за баррель.

Аналитики отмечают, что предпринимаемые Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими государствами, не входящими в картель, в том числе Россией, меры по сокращению добычи не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

Котировки WTI около $50 за баррель плюс-минус доллар становятся «новой нормой», поскольку остается «слишком много нефти и слишком мало спроса», прокомментировал ситуацию экономист National Australia Bank Финн Зибель, слова которого цитирует «Финмаркет».

По оценке эксперта, возможны краткосрочные скачки цен, но сезонный фактор не изменит общей картины игры.

Тот факт, что WTI торгуется ниже $50 за баррель, позволяет предположить, что рынок не убежден в достаточности мер ОПЕК+, призванных вернуть нефтяной рынок к сбалансированному состоянию, считает экономист OCBC Барнабас Ган.

Падение нефтяных котировок привело к ослаблению российской валюты. На торгах на Московской бирже курс доллара приблизился к отметке в 57 рублей, евро – к 64 рублям. На 17:20 мск «американец» торговался на отметке 56,92 рубля, «европеец» – по 63,95.

По итогам утренних торгов Банк России назначил на завтра, 1 июня, курс доллара на уровне 56,6876 рубля, евро – 63,4107.

Москва, Анастасия Смирнова

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