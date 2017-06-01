Четверг, 1 июня 2017, 14:58 мск

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Житель Подмосковья умер на станции метро «Парк Культуры»

Житель Подмосковья умер на станции метро «Парк Культуры»

Сегодня утром на радиальной линии станции московского метро «Парк Культуры» скончался 45-летний мужчина. Вероятнее всего, причиной смерти пассажира стала остановка сердца, передает телеканал «360».

Сообщается, что когда пассажиру стало плохо, ему на помощь прибыл сотрудник УВД на метрополитене и вызвал бригаду медиков, но в тот момент мужчина уже умер.

Возможной причиной смерти медики называют оторвавшийся тромб, однако окончательный диагноз будет установлен в результате судебно-медицинской экспертизы.

Москва, Алексей Васильев

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