Житель Подмосковья нашел гигантскую улитку

Гигантских размеров улитку нашел житель подмосковного поселка Малаховка в подмосковном Люберецком районе, передает m24.ru со ссылкой на очевидца, приславшего в редакцию издания фото своей странной находки.

«Этим утром шел, как всегда, на электричку. На бордюре во дворе заметил какое-то странное существо. Подойдя ближе, сумел рассмотреть этого красавца. Огромная улитка – размером с ладонь», – рассказал житель региона Алексей Арефьев.

Стоит отметить, что, по словам молодого человека, он впервые видит столь огромного моллюска на территории поселка, где проживает.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.06.17

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