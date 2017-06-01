Четверг, 1 июня 2017, 19:07 мск

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Житель Подмосковья нашел гигантскую улитку

Житель Подмосковья нашел гигантскую улитку
Фото m24.ru

Гигантских размеров улитку нашел житель подмосковного поселка Малаховка в подмосковном Люберецком районе, передает со ссылкой на очевидца, приславшего в редакцию издания фото своей странной находки.

«Этим утром шел, как всегда, на электричку. На бордюре во дворе заметил какое-то странное существо. Подойдя ближе, сумел рассмотреть этого красавца. Огромная улитка – размером с ладонь», – рассказал житель региона Алексей Арефьев.

Стоит отметить, что, по словам молодого человека, он впервые видит столь огромного моллюска на территории поселка, где проживает.

Москва, Алексей Васильев

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© 2017, РИА «Новый День»

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