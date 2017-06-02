Московское метро обзаводится туалетами для пассажиров

Модульные туалетные комплексы заработают на 25 станциях московской подземки. Они разместятся в переходах между станциями или в вестибюлях за турникетными линиями и не помешают проходу пассажиров.

Предполагается, что в кабинках установлены антивандальные зеркала, раковины, сушилки для рук, дозаторы для жидкого мыла, держатели с туалетной бумагой и крючки для верхней одежды.

Как говорится в официальном сообщении на портале правительства Москва, пилотный проект уже запущен – первый туалет появился в переходе между станциями «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина». Его отделка напоминает оригинальный мрамор, использованный при оформлении станции.

«За услуги можно расплатиться картой «Тройка». На самом модуле есть подробная информация о правилах его использования», – пояснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Всего в планах установить поставить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками.

В июне состоится электронный аукцион на право установки туалетов. После этого победитель начнет размещение на других станциях. В переходе между «Библиотекой имени Ленина», «Александровским садом» и «Боровицкой» планируется установить восемь кабинок, на «Пушкинской», «Краснопресненской» и в переходе с «Белорусской» Кольцевой линии на Замоскворецкую – по четыре туалета, на остальных станциях – по одному-двум. При этом комплексы с двумя кабинками будут разделяться на мужские и женские.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.06.17

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