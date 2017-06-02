В Ногинске массово горят дома, предназначенные под снос

Аварийные жилые дома в подмосковном Ногинске, которые должны в будущем пойти под снос, начали таинственным образом сгорать. Всего за полтора месяца здесь сгорели уже не менее одиннадцати бараков, что ввергло местных жителей в панику, передает телеканал «360».

К такому кошмару жильцы ногинских бараков уже начали привыкать. Сценарий каждый раз один и тот же: старые бараки, предназначенные под снос, из которых уже съехали жильцы, поздней ночью внезапно загораются.

По словам местных жителей, за полтора месяца в городе сгорели 11 строений. Более того, горожане считают, что полыхающие бараки выгодны, скорее всего, именно чиновникам – сносить старое жилье дорого, поэтому заниматься их демонтажем никто не торопится, а вот сжечь куда проще и дешевле в разы.

По словам местных чиновников, горящие бараки – действительно стали больным вопросом в городе. Старое жилье планировали снести еще год назад, вот только договор с фирмой, ответственной за снос домов, был расторгнут по требованию антимонопольной службы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.06.17

В Подмосковье на пожарище обнаружено расчлененное тело женщины. / Московское метро обзаводится туалетами для пассажиров. / Ювенальное «гестапо» в действии: родившегося в Крыму русского ребенка Германия хочет отдать Украине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»