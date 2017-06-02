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В Химках обнаружены одуванчики-мутанты

В Химках обнаружены одуванчики-мутанты

В подмосковных Химках местные жители не на шутку взволнованы появлением в городе одуванчиков, размеры которых оказались аномально большими, передает ресурс «Русская планета».

Сообщается, что стебли одуванчиков обладают нетипично большой толщиной. Более того, на каждом из них вместо одного – сразу по несколько цветков.

Впрочем, как отмечает издание, на самом деле поводов для беспокойства у населения нет. Феномен появления в городе «одуванчиков-мутантов» никак не связан с экологической обстановкой, сказал старший садовник ботанического сада при МГУ Антон Дубенюк.

По словам эксперта, эта аномалия вызвана так называемой «фасциацией» – сплющиванием стеблей и ветвей растений. Ее можно объяснить нарушениями, возникшими во время формирования бутона.

Дубенюк считает, что этот процесс может быть вызван значительными температурными перепадами, ставших регулярными в последнее время.

Москва, Алексей Васильев

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