Путин о Меркель: она просто обиделась

Россия одна из немногих стран, которая обладает суверенитетом и дорожит им. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

При этом своей независимостью не может похвастаться та же Германия, власти которой ограничены в правах, передает «Газета.Ru».

«В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, продиктовано такой давно накопившейся обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, но суверенитет-то ограничен», – высказался глава российского государства.

По его словам, немецким властям «ничего нельзя, кроме того, что разрешают».

Таким образом президентРФ прокомментировал слова Меркель о том, что Европейскому Союзу пора двигаться своим путем. 28 мая после завершения саммита «Большой семерки» канцлер Германии призвала европейцев взять «судьбу в свои руки», но при этом призвала развивать дружеские отношения с основными союзниками – США и Великобританией – а также с другими странами, включая Россию, напоминает РБК.

«Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени», – заявила тогда Меркель.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.06.17

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