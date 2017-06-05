В Подмосковье сокращаются популяции диких животных. Как сообщил в интервью «Радио 1» главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков, заметное влияние оказывает антропогенный фактор, в том числе, дачное строительство.

Он отметил, что сейчас в Подмосковье осталось всего десять особый рыси, которые обитают преимущественно в районах, которые граничат с Тверской и Рязанской областями. Это связано, в том числе, с сокращением численности зайца-беляка, которого в регионе так же осталось довольно мало.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

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