Нечем дышать: офшорная свалка «Купчино» отравляет жизнь Балашихе и Железнодорожному

Жители подмосковных Железнодорожного и Балашихи уже десять лет просят местные власти закрыть свалку «Купчино», которая отравляет воздух. Но дело не движется с места. Более того, сегодня сюда свозят мусор из столицы, передает телекомпания «Мир24».

Явное присутствие мусорного полигона ощущают на себе жители сразу нескольких микрорайонов. Многие уже отчаялись требовать закрытия свалки, другие – продолжают стоять на своем и задавать администрации вопросы. У некоторых из них семьи живут в пострадавших районах целыми поколениями, при этом, свалка, которая по всем нормам не должна находиться ближе, чем в пятистах метрах от жилых объектов, постепенно приближается к жилым домам.

По словам чиновников, полигон ТБО «Купчино» будет закрыт в конце 2019 года, в соответствии с графиком. Такое обещание дал глава управления экологии при администрации Балашихи Альберт Горячев. Скептики же утверждают, что закрыть свалку обещает каждый новый руководитель, и каждый раз все заканчивается ничем.

Сообщается, что 90-процентная доля в полигоне ТБО «Купчино» принадлежит офшорам, то есть, те, кто зарабатывает на мучениях граждан, даже не платят налоги в России.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

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