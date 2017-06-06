Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

На южном участке Сокольнической линии московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, в результате ЧП движение на участке осуществлялось с увеличенными интервалами движения.

О происшествии стало известно сегодня в 9:20, уже к 9:30 движение составов было восстановлено.

Как уточняет РИА «Новости», мужчина упал на рельсы на станции «Воробьевы горы», однако ему удалось выжить. В настоящий момент его осматривают медики.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.06.17

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