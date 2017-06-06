Вторник, 6 июня 2017, 18:29 мск

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Жители Чеховского района объявили голодный протест против свалки

Жители Чеховского района объявили голодный протест против свалки

Жители подмосковного Чеховского района уже почти неделю продолжают голодовку, добиваясь закрытия полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский» в деревне Манушкино, передает портал «Чехов.нет».

Жители деревни жалуются, что навалы мусора подобрались практически вплотную к их домам и местной школе. При этом помойка регулярно горит, мусор попадает в местное озеро.

В региональном министерстве экологии и природопользования планируют провести проверку по факту данных нарушений. Если эти сведения получат подтверждение, ведомство может закрыть полигон.

Москва, Алексей Васильев

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