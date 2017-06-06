Жители Чеховского района объявили голодный протест против свалки

Жители подмосковного Чеховского района уже почти неделю продолжают голодовку, добиваясь закрытия полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский» в деревне Манушкино, передает портал «Чехов.нет».

Жители деревни жалуются, что навалы мусора подобрались практически вплотную к их домам и местной школе. При этом помойка регулярно горит, мусор попадает в местное озеро.

В региональном министерстве экологии и природопользования планируют провести проверку по факту данных нарушений. Если эти сведения получат подтверждение, ведомство может закрыть полигон.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.06.17

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