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Жители Истры остались без горячей воды из-за долгов котельной

Жители Истры остались без горячей воды из-за долгов котельной

Жители семи домов на Советской улице в подмосковной Истре уже месяц вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Причина этой проблемы кроется в том, что котельная ПСО №13 задолжала поставщику газа, передает «Подмосковье сегодня».

По данным издания, жители домов исправно платили по счетам, однако в середине прошлого месяца без какого либо предупреждения они оказались отключены от горячего водоснабжения. На прошлой неделе им прислали счета за коммунальные услуги за май, суммы в которых остались такими же, что и были при подключенной горячей воде.

На данный момент местные власти пытаются решить вопрос о передаче котельной ПСО №13 в собственность муниципалитета.

Москва, Алексей Васильев

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