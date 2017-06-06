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Энергетический кризис в Подольске: восемь котельных прекратили работу

Энергетический кризис в Подольске: восемь котельных прекратили работу

Сегодня в подмосковном Подольске муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» отключила восемь котельных в связи с долгами управляющих компаний. Такие данные приводятся на официальном предприятия.

Как отмечается, до момента полного погашения долгов прекращена подача тепла от котельных в связи с просроченной задолженностью за поставленный ранее ресурс, которая числится за местными УК. В «черный список» попали котельные в Флотском проезде, на улицах Курчатова, Давыдова, Красной, а также в микрорайоне Львовский и в поселках Федюково, Быково, Железнодорожный и Сынково.

Стоит отметить, что накануне «Мосэнергосбыт» анонсировал отключение света в местах общего пользования в более чем 20 жилых домах Подольска в связи с просроченной задолженностью управляющих компаний.

В общей сложности эти меры затронут 226 домов в различных населенных пунктах Подмосковья. Ограничения могут продлиться от нескольких часов до нескольких суток.

Москва, Алексей Васильев

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