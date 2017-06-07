Жители коттеджного поселка оказались в блокаде из-за долгов за коммуналку

В коттеджном поселке Новое Аристово в подмосковном Солнечногорском районе сотрудники управляющей компании перекрыли собственникам домов дорогу в связи задолженностью по оплате коммунальных услуг. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту самоуправства возбуждено уголовное дело.

В следственном ведомстве отмечают, что администрация управляющей компании «Авангард+» самовольно в нарушение действующего законодательства и вопреки решению Солнечногорского суда ограничило проезд жителей коттеджного поселка, имеющих задолженность по оплате за коммунальные услуги. С этой целью, по данным СКР, коммунальщики дали соответствующее распоряжение сотрудникам частного охранного предприятия, которые охраняют въезды в поселок.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, которые к причастны к совершению преступления.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.06.17

«Это будет шок для всех»: новый мировой кризис грядет в 2018 году. С предупреждением выступил известный инвестор. / Житель Подмосковья пострадал в ДТП с бронетранспортером. / Реновация замучила Собянина: красивая сказка пугает москвичей. «Открытые» парламентские слушания стали бенефисом мэра Москвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»