После сноса московских пятиэтажек Подмосковье завалит мусором

Московская область не в состоянии разместить весь строительный мусор, который образуется после предполагаемого сноса пятиэтажек в российской столице. Об этом сообщил экс-глава кремлевской администрации, представитель президента РФ по вопросам транспорта, экологи и природоохранной деятельности Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

Иванов отметил, что такое количество отходов в регионе просто негде складировать. По его словам, любой полигон отходов является сложным инженерным сооружением – кроме котлована необходима специальная оболочка, чтобы отходы не попадали в грунт и грунтовые воды. Требуется и специальная система вентиляции.

Спецпредставитель президента также добавил, что на данный момент практически вся территория Московской области усыпана легальными и нелегальными свалками, что и привело к принятию решения о строительстве временных мусоросжигательных заводов. Он также обратил внимание, что в наиболее продвинутых с точки зрения утилизации отходов странах до 70% всех строительных и бытовых отходов не закапывают, а перерабатывают.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.06.17

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