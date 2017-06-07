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В Ногинске появился дорожный знак с предупреждением о пришельцах

В Ногинске появился дорожный знак с предупреждением о пришельцах
Фото из сообщества «Подслушано в Ногинске»

В подмосковном Ногинске появился дорожный знак с изображением пришельцев. Эта предупреждающая дорожная конструкция появилась в микрорайоне «Заречье». Информация об этом опубликована в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Оформление странного дорожного указателя во многом напоминает внешний вид официальных дорожных знаков, но не входит в их утвержденный перечень. Более того, в этом месте на улице Декабристов установлены так называемые «лежачие полицейские» о наличии которого водителей и должен предупреждать соответствующий знак. Но стараниями неизвестных умельцев табличка была «обновлена» – теперь графическое обозначение препятствия перевернуто таким образом, что по своему виду напоминает летающую тарелку и фигуры инопланетян.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.06.17

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